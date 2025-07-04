Sinop\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Enver Bahadır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 57 AV plakalı otomobil, Ormancı Sokağa dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen 57 ACM plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Yerde bir süre sürüklenen 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP