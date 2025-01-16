Sinop'ta Üniversite Öğrencisi İntihar Etti - Son Dakika
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Sinop'ta Üniversite Öğrencisi İntihar Etti

Sinop\'ta Üniversite Öğrencisi İntihar Etti

Sinop'ta bir üniversite öğrencisi sosyal medyada intihar notu paylaşıp 5. kattan atlayarak yaşamını yitirdi.

16.01.2025 17:27
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Sinop'ta sosyal medyada intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasin Özcan (21), üniversite binasının 5. katından atladı. Beton zemine düşen üniversite öğrencisi, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın atlamadan önce sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaştığı belirlendi. Özcan paylaşımında, "Merhabalar, Yasin Özcan ben. 16 Ocak 2025 saat 14.06. Doğrudan konuya gireyim, bu bir intihar notudur. Birazdan yaşam defterimi kapatıyorum. Sürekli bu düşünceyle geçiyor günüm, artık hayatımın geri kalanında bir arzum hedefim yok, çabam da yok uzun bir süredir. Hoşça kalın. Verdiğim bu karar kendi hür iradem iledir, kimsenin bir dayatması yoktur" ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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