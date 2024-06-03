Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonlarında 29 Aranan Şahıs Yakalandı

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında yürütülen uygulamalarda 29 aranan şahıs ile haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayınlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 30 bin 227 araç sorgusu, 34 bin 486 GBT sorgusu yapıldı. 29 aranan şahıs yakalanırken, 7 adet silah ve 101 adet mermi ele geçirildi. 169 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 12 günübirlik yer denetimi yapıldı, 12 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. 791,2 gram uyuşturucu, 96 adet sentetik ecza maddesi, bin 282 adet ectasy hap, 261 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ise forex yatırımı ve yüksek kazanç vaadiyle bin 218 müşteriden yaklaşık 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Operasyonda 65 milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına, 425 adet banka hesabına, 69 adet kripto varlık cüzdanına şerh konuldu. Yapılan aramalarda 360 bin 600 euro, 320 bin 650 TL, bin dolar, 1 adet tabanca, 2 adet soğuk cüzdan, 127 dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 47 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 23 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız" denildi. - SİNOP