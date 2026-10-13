Sinop'ta yıkanan otomobilin motoru tutuştu, itfaiye yangını söndürdü - Son Dakika
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Sinop'ta yıkanan otomobilin motoru tutuştu, itfaiye yangını söndürdü

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Sinop\'ta yıkanan otomobilin motoru tutuştu, itfaiye yangını söndürdü
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Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde evinin önünde otomobilini yıkayan sürücünün aracının motor bölümü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü; yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sinop'ta evinin önünde otomobilini yıkayan sürücünün aracı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinop'un merkeze bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde otomobilini yıkayan araç sahibi, motor bölümünden duman yükseldiğini fark etti. Kaputu kontrol etmek istediği sırada motor kısmı alev aldı. Yangın kısa sürede otomobilin ön bölümünü kapladı.

Araç sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki yapılara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan olayda yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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