Sinop\'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu

3.Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde bağlı Düz köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev ve 1 ahır yıkıldı. Heyelan sonucu enkaz altında kalan karı-koca Mesut ve Fatma Kaya, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sinop'ta saat 23.41'de yaşanan heyelan sırasında evlerin içinde yaşayanların olduğu bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye ulaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, bölgede heyelan riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

İKİ KİŞİ SAATLER SONRA KURTARILDI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Özarslan, heyelanda 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğünü, iki evde 4 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığını, geri kalan karı-kocanın da 3,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.