Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu - Son Dakika
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Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev ve 1 ahır yıkılırken; enkaz altında kalan karı-kocayı 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

06.03.2025 17:33  Güncelleme: 18:22
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bağlı Düz köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev ve 1 ahır yıkıldı. Heyelan sonucu enkaz altında kalan karı-koca Mesut ve Fatma Kaya, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sinop'ta saat 23.41'de yaşanan heyelan sırasında evlerin içinde yaşayanların olduğu bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye ulaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, bölgede heyelan riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

İKİ KİŞİ SAATLER SONRA KURTARILDI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Özarslan, heyelanda 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğünü, iki evde 4 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığını, geri kalan karı-kocanın da 3,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Sinop\'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aydın Yılmaz:
    Çok ok geçmiş olsun Düz Köyüm Allah beterinden korusun inşallah 1 0 Yanıtla
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