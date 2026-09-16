Sinop Türkeli\'de traktör devrildi, orman işçisi Fahri Can hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde traktörün devrildiği kazada bir orman işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, Direkli köyü Tovacı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Direkli Köyü Orman Kooperatifi'ne kayıtlı orman işçilerinden Fahri Can'ın kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada Fahri Can, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.