Sinop Türkeli'de traktör devrildi, orman işçisi Fahri Can hayatını kaybetti
Sinop'un Türkeli ilçesinde Direkli köyü Tovacı mevkisinde traktörün devrilmesi sonucu orman işçisi Fahri Can olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde traktörün devrildiği kazada bir orman işçisi hayatını kaybetti.
Kaza, Direkli köyü Tovacı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Direkli Köyü Orman Kooperatifi'ne kayıtlı orman işçilerinden Fahri Can'ın kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada Fahri Can, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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