Sinop'ta samanlık yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sinop'ta samanlık yangını

Sinop\'ta samanlık yangını
24.01.2026 14:16  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat'ın Akyörük köyünde meydana gelen samanlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Boyabat ilçesine bağlı Akyörük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle köyde bulunan bir samanlıkta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ederken, köy sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, ancak samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Boyabat, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta samanlık yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:30:15. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta samanlık yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.