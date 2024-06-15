Sinop'un Erfelek ilçesinde yangın: 1 ev ve 1 ambar kül oldu - Son Dakika
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Sinop'un Erfelek ilçesinde yangın: 1 ev ve 1 ambar kül oldu

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyünde meydana gelen yangında 1 ev ile 1 ambar alevlere teslim oldu. Yangın elektrik kontağından çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

15.06.2024 02:54
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Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyünde meydana gelen yangın sonucu 1 ev ile 1 ambar alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyü Denizgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kontağından başladığı tahmin edilen yangında Cemal Kurt'a ait 1 ambar ile 1 ev kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Erfelek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayretleri ile söndürülen yangında ev ile ambar kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'un Erfelek ilçesinde yangın: 1 ev ve 1 ambar kül oldu - Son Dakika

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