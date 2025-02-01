Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler - Son Dakika
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Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler

Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler

Muğla'da 19 yıl önce kaybolan, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, Dermenci'yi o dönem eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulunurken iki kişi tutuklandı.

01.02.2025 09:14
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önceki kayıp olayında sır perdesi kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER

Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak'tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • celal doğan:
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