Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda 16 sikke, 5 obje ve 1 küp ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, H.T. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgiler çerçevesinde, Şiran ilçesine bağlı Başköy köyünde bulunan şüpheli şahsın evinde adli arama yapıldı. Arama sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet sikke, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahıs olayla ilgili gözaltına alınırken, inceleme devam ediyor.