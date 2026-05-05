Sirkeci'de Çatı Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sirkeci'de Çatı Krizi

05.05.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü şahıs, 5 katlı binanın çatısından kiremit ve şişe fırlatarak çevreye zarar verdi.

Fatih Sirkeci'de, 5 katlı binanın çatısına çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, kiremit ve şişeleri yola atarak çevreye zarar verdi. Polisin bir saatlik çalışması sonrası şahıs ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, saat 16.30 Sirkeci'de meyrana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak çevreye kiremit ve şişe fırlatmaya başladı. Şahıs bir süre sonra atlayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yola kiremit ve şişe atan şahsı polis ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yolda hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İlk kontrolünün ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın çatıdaki anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sirkeci'de Çatı Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:39:35. #7.13#
SON DAKİKA: Sirkeci'de Çatı Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.