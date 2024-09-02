Şırnak\'ta freni boşalan tır taksiye çarptıktan sonra tıra çarptı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan tır, önündeki taksiyi biçtikten sonra seyir halindeki tıra çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Cizre İdil Caddesi'nde saat 00: 20 sıralarında meydana geldi. İdil ilçesinden istikametinden Silopi'ye gitmekte olan Rıdvan Barkın yönetimindeki 13 AAL 800 plakalı tır, Tank Taburu mevkiinden şehir merkezine gelirken freni boşaldı. Freni boşalan tır önünde seyir halinde olan İslam Meydan yönetimindeki 73 T 1053 plakalı ticari taksiye çarptıktan sonra Ramazan Barkın yönetimindeki 73 ABH 492 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri olası başka bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK