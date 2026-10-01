Şırnak Cizre'de kamyonet takla attı, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de kamyonet takla attı, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Şırnak Cizre\'de kamyonet takla attı, aynı aileden 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre-Silopi kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı; yaralılar Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre - Silopi kara yolu İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan 73 ABT 439 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan A.G. (15), S.G. (20), T.G. (17), S.G. (21), K.G. (19) ve A.G. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de kamyonet takla attı, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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