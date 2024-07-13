Şırnak\'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, İdil çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ADU 022 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
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