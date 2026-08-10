Şırnak'ta 25 Aranan Kişi Yakalandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda UYAP üzerinden aranan 24, KİHBİ üzerinden aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs ile 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şahsın da bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer 18 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.