Şırnak\'ta 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç Ele Geçirildi

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından halk sağlığını ve hayatını tehlikeye atan ilaç kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ta ilaç kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. 2 farklı adrese yönelik yapılan teknik takip ve incelemenin ardından piyasaya sürülmeye hazır 3 milyon TL değerinde, 2 bin 240 adet iltihap hapı, 398 adet anestezi hapı, bin 500 adet romatizma hapı, 2 bin 410 adet diyabet hapı, 950 adet kalp hapı, 2 bin 3820 adet epilepsi hapı, 5 bin 260 adet tansiyon hapı, 3 bin 65 adet insülün hapı, bin 106 adet kan sulandırıcı hap, 3 bin 750 adet vitamin hapı, 14 bin 792 adet bağışıklık sistemi onarma hapı, 4 bin 900 adet troid ilacı, bin 120 adet sinir sistemi hapı, bin 170 adet enfeksiyon ilacı, 780 adet şeker hapı, 500 adet bağırsak hapı, 2 kutu sara ilacı şurubu, 84 tablet kan basınç dengeleyici hap, 350 adet sara hapı, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı hap, 100 adet organ onarıcı hap, 1 kutu kemik ilacı, 4 paket prostat hapı, 360 adet mide ilacı, 422 adet ilaç kutusu ele geçirildi.

2 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK