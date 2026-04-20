Şırnak'ta 36 Aranan Şahıs Yakalandı

Şırnak'ta JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 36 şahıs yakalandı.

Şırnak'ta suç ve suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarla önemli bir başarıya daha imza attı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 13-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, UYAP üzerinden aranan toplam 36 şahıs yakalandı. Aralarında hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de bulunduğu şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik jandarma ekiplerinin suçlulara yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ŞIRNAK