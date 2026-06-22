Şırnak'ta 42 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta 42 Suçlu Yakalandı

Şırnak\'ta 42 Suçlu Yakalandı
22.06.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JASAT, 15-21 Haziran tarihleri arasında 42 kişiyi yakaladı, 17'si tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmalar kapsamında, 15- 21 Haziran 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 42 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonlar ve saha çalışmaları neticesinde UYAP üzerinden aranan 41 kişi ile KİHBİ kayıtlarında aranan 1 kişi olmak üzere toplam 42 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka hükümlü de yer aldı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden toplam 17'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, diğer şahıslar hakkında ise yasal işlemler gerçekleştirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

JASAT ekiplerinin özellikle ağır ceza ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların kent genelinde etkin şekilde devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 21 Haziran, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, JASAT, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 42 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:41
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 16:59:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 42 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.