Şırnak\'ta 45 Şüpheliye Operasyon

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 4-10 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 4.90 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstasy hap maddesi, 3 adet bong, 13 bin 170 paket sigara, 157 adet elektronik sigara, 13 adet cep telefonu, 110 adet gözlük, 50 adet puro, 21 adet sahte dolar, 112 adet emtia ele geçirildi.

