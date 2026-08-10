Şırnak\'ta 6.5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Mal Ele Geçirildi

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 7 kilo 115 gram metamfetamin, 785 adet çeşitli markalarda gözlük, 700 adet elektronik sigara tütünü, 474 adet elektronik sigara ve 21 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu öğrenilirken 26 şüpheli şahıs göz altına alındı. Göz altına alınan 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken 1 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.