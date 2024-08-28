Şırnak'ta 7 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 7 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak\'ta 7 bölge \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şırnak ilinde bulunan 7 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği ve vatandaşların bu bölgelere girişinin yasaklandığı belirtildi.

28.08.2024 17:13
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Şırnak'ta 7 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 30 Ağustos 2024 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 7 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 7 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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