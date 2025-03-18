Şırnak'ta 86 kilo 600 gram skunkla yakalanan Mardin Barosu'na kayıtlı 1'i avukat 3 kişi tutuklandı.
Dün Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) ile durumu şüpheli görülen araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın bagaj kısmında 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti.
Mardin Barosuna kayıtlı avukat M.E. ve H.K. ile Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta 86 kg uyuşturucu ile 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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