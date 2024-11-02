Şırnak'ta 9 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 9 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak\'ta 9 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 milyon 120 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

02.11.2024 18:10
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Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendiren Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 milyon 120 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında, 25 adet cep telefonu, 2 gram kubar esrar, 65 adet otomobil kapısı, 6 bin 492 adet bandrolsüz sigara, 2 bin 350 adet küpe, 680 adet güneş gözlüğü, 523 adet inşaat malzemesi, 450 adet süs eşyası, 24 kilogram çay, 7 kilogram nargile tütünü, 13 adet elektronik eşya, 1 adet televizyon, 2 adet kaynak makinesi, 96 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 9 milyon 120 bin TL olduğu belirtilirken, 19 şahıs ise gözaltına alındı. Jandarma sorgularının ardından 19 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 9 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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