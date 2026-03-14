Şırnak'ta Araç Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
14.03.2026 00:31
Beytüşşebap'ta park halindeyken devrilen araçta sürücü E.T. ağır yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde park edildiği sırada yan yatan araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 21.10 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 06 DL 0093 plakalı araç, park edildiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada ağır yaralanan sürücü E.T için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Beytüşşebap Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. E.T.'nin ileri tetkik ve tedavi için askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Advertisement
