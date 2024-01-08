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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ve kaçak alkol gibi birçok suç unsuruna rastlandı.

Şırnak\'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
08.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:00
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 63,6 gram esrar, 15,75 gram metamfetamin, 3,19 gram eroin maddesi, 5 adet bong, 1 gram kokain, 5 bin 233 paket sigara, 217 adet elektronik sigara, 133 adet elektronik emtia, 129 adet cep telefonu ve 71 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 39 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş ve 1 şahıs terör suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika


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