Şırnak\'ta askeri araç devrildi, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu

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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş'ın Hatay'daki baba evine acı haber verildi.

Şırnak'ın Kayaboyun köyü mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Kazada şehit olan Uzman Çavuş Ertaş'ın Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş'ın baba ocağına bayrak asıldı. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi. - HATAY