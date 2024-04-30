Şırnak'ta askeri araç devrildi, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta askeri araç devrildi, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu

Şırnak\'ta askeri araç devrildi, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş'ın Hatay'daki baba evine acı haber verildi.

30.04.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş'ın Hatay'daki baba evine acı haber verildi.

Şırnak'ın Kayaboyun köyü mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Kazada şehit olan Uzman Çavuş Ertaş'ın Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş'ın baba ocağına bayrak asıldı. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Şırnak, Hatay, Baba, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta askeri araç devrildi, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu - Son Dakika


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:29:01. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri araç devrildi, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement