Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-12' operasyonları başlatıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-12' operasyonları başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik 'Gürz-12' operasyonlarının başlatıldığını bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

02.09.2024 08:37
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Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-12" operasyonları başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik "Gürz-12" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik "Gürz-12" operasyonlarının başlatıldığını belirtti.

Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 Piyade Tüfeği, 5 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 RPG-7 Roketatar, 2 PKM makinalı tüfek, 1 adet 60 milimetrelik havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-12' operasyonları başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-12' operasyonları başlatıldı - Son Dakika
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