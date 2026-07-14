Şırnak\'ta Buğday Tarlası Yanarak Kül Oldu

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 120 dönüm ekili buğday tarlası, çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 22.00 sıralarında bölgede hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın yükselen alevleri fark ederek tarla sahibine haber vermesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekipler ve vatandaşlarında desteğiyle yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 120 dönümlük buğday ekili alanın kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, bölgede büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK