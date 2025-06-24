Şırnak\'ta Büyük Operasyon: 35 Şüpheliye İşlem

Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş, narkotik ve terör operasyonlarında 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 1 adet bong, 4 bin 910 paket sigara, 4 bin 355 adet puro, 3 bin 920 paket elektronik sigara tütünü, 93 adet cep telefonu, 2 bin 103 adet emtia, 46 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 1 örgüt üyesi gözaltına alındı. - ŞIRNAK