Şırnak\'ta Çocuk Kavgasında Ölüm

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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Ulak köyünde çocuklar arasında çıkan kavga da 14 yaşındaki bir çocuk aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

İdil ilçesine bağlı Ulak köyünde Çarşamba günü akşam saat 22.00 sularında çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 14 yaşındaki Ercan Yıldız, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

Ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesine götürülen Ercan Yıldız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan otopsinin ardından Ercan Yıldız'ın cansın bedeni ailesi tarafından teslim alınarak, köy mezarlığında defnedilmek üzere Ulak köyüne götürüldü.

Yıldız'ı bıçakladığı iddia edilen F.C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK