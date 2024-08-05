Şırnak'ta Dicle Elektrik Ekibine Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta Dicle Elektrik Ekibine Saldırı: 2 Tutuklama

Şırnak\'ta Dicle Elektrik Ekibine Saldırı: 2 Tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kullanımını kontrol eden Dicle Elektrik ekibi, yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda bir çalışan yaralanırken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

05.08.2024 10:00
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kullanımını kontrol eden 6 kişilik Dicle Elektrik ekibi, yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda bir çalışan yaralanırken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kablo test cihazı ile kaçak elektrik kullanımını kontrol etmek üzere Cizre'nin Yafes Mahallesi'ndeki Çam Sokağa gitti. Çalışma sırasında kaçak kontrolünü istemeyen bir grup mahalleli, ekiplere müdahale ederek çalışmayı engellemeye çalıştı. Sayıları yaklaşık 30 kişiye çıkan grup, 6 kişilik ekibe saldırdı. Alnına darbe alan Dicle Elektrik çalışanı M.F.Y., Cizre Devlet Hastanesine sevk edilerek 7 dikiş atıldı. Polisin çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilen zanlılardan R.Ç. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dicle Elektrik İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak'ta 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, "Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yeraltına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar, aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da, bizim ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Dicle Elektrik Ekibine Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Dicle Elektrik Ekibine Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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