Şırnak\'ta düzenlenen festivalde paraşütçü kaza geçirdi

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Doğa ve Su Sporları Festivali'nde rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı.

İlçede düzenlenen festivalde havalanan yamaç paraşütçüsü Recep Umut A., rüzgarın etkisiyle yere çakıldı. Festival alanında çakılan paraşüt pilotuna ilk müdahale AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Cizre devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Umut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Paraşütün düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞIRNAK