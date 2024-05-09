Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağı Bölgesi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağı Bölgesi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak\'ta Gabar ve Cudi Dağı Bölgesi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak Valiliği, Gabar ve Cudi dağı bölgesinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların zarar görmemeleri için 10 Mayıs - 24 Mayıs tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

09.05.2024 10:01
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Şırnak Valiliği, Gabar ve Cudi dağı bölgesinin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak il merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Mayıs (Dahil) 2024 - 24 Mayıs (Dahil) 2024 tarihleri arasında (15) on beş gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağı Bölgesi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Gabar ve Cudi Dağı Bölgesi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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