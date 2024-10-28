Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak\'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve çevresindeki 7 bölgenin 29 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Yasak kapsamındaki bölgelere izinsiz girişlerin yasak olduğu ve yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

28.10.2024 18:32
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Şırnak'ta 7 bölge 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

ŞIRNAK'TA GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ KARARI

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 29 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) firkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden kararın alındığı belirtildi.

7 BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAK

Bu kapsamda Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinde vatandaşların yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ekim (dahil)-12 Kasım (dahil) tarihleri arasında 15 gün "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu ve yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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