Şırnak'ta Genç Voleybolcu Hayatını Kaybetti

25.05.2026 13:25
19 yaşındaki Ömer Faruk Anık, spor salonunda ısınırken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Şırnak'ta 19 yaşındaki genç, voleybol oynamak için geldiği spor salonunda ısınma hareketleri yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla voleybol oynamak için salona gelen Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçınca bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki öğrenciler ve öğretmenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ömer Faruk Anık hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Anık'ın vefat haberi ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, cenazesi Balveren Belde Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
