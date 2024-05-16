Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı

Şırnak\'ta Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, ilin tüm sınırlarını kapsamaktadır ve il dışından gelen kişilerin giriş çıkışları da yasaklanmıştır.

16.05.2024 14:04
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Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16.05.2024 günü saat 18.00'den 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı - Son Dakika

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