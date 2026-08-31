Şırnak\'ta Güvenlik Toplantısı

Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında düzenlenen ağustos ayı güvenlik toplantısına il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet amirleri katıldı.

Şırnak'ta güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği ağustos ayı güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, şube müdürleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı.

Toplantıda kent genelindeki güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.