Şırnak'ta İsrail'e tepki: İnsanlık dışı saldırılar durmalı

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Şırnak'ta tepkiler devam ediyor.

Peygamber Sevdalılar Platformu öncülüğünde Şırnak Merkez Geylani Camiinde İsrail'e tepki vermek amacı ile basın açıklanması düzenlendi. Basın açıklamasını okuyan Hüseyin Çimen, Israil'in ayrım gözetmeden hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere yönelik havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılarda masum insanların hayatların kaybettiğini ifade etti. Çimen, "Siyonist Terör rejimi, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'in tamamında masum sivillere yönelik aralıksız olarak tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırılar düzenlemektedir. Bu saldırılar Filistin'de, Gazze şeridinde ve Refah Bölgesinde bir insani felakete yol açmaktadır. Her geçen gün Uluslararası insan hakları ilkeleri daha fazla ihlal edilmektedir. Ayrım gözetmeden hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu alanlara yönelik karadan ve havadan saldırılar düzenlenmektedir. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivil hayatını kaybetmektedir" dedi.

Çimen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin derhal ateşkes kararı almasına rağmen, İsrail'in alınan kararı tanımadığını ve saldırılarına devam ettiğini ifade etti. Çimen sözlerine şöyle devam etti; "Protestolara, kınama mesajlarına rağmen Filistinlilere yönelik sistematik bir şekilde ağır ve insanlık dışı saldırılarını kesintisiz devam ettirerek sivil halkı toplu şekilde cezalandırmakta ve Filistin'de, Gazze'de geniş çapta yıkım ve yok etme politikasını sürdürmektedir. Siyonist terör rejimi, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin hiçbirini tanımamaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 25 Mart 2024 tarihinde derhal ateşkes kararı almasına rağmen, terör şebekesi bu kararı tanımamaktadır. Şu ana kadar yapılan tüm ateşkes çağrıları boşa çıkmıştır. Siyonist terör şebekesi savaş suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir. Refah bölgesine yönelik yoğun şekilde devam eden hava ve kara saldırılarında masum siviller insani bir dram yaşamaktadır. Refah sınır kapısının Gazze tarafı ele geçirilmiş ve insani yardım koridoru da kapatılmıştır. Siyonist terör rejimi açlığı ve yokluğu sivil halka karşı silah olarak kullanmaktadır. Bu yöntemle Gazze halkını tıpkı bundan yetmiş yıl önce olduğu gibi tekrar göçe mecbur kılmak istemektedir. Siyasi, ekonomik, diplomatik baskı kurulmalıdır" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK