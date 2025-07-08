Şırnak'ta Kaçak Elektrik Mücadelesine Saldırı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçak Elektrik Mücadelesine Saldırı

Şırnak\'ta Kaçak Elektrik Mücadelesine Saldırı
08.07.2025 16:28
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Özveren köyünde Dicle Elektrik ekibine yapılan saldırıda 1 kişi yaralandı, saldırganlar gözaltında.

Şırnak'ın Özveren köyünde kaçak elektrik kullanan abonelere müdahale eden Dicle Elektrik ekibine saldırıda bulunuldu. Yapılan saldırıda, Dicle Elektrik saha ekibinden 1 kişi yaralandı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren Dicle Elektrik, Şırnak'ın merkez Özveren köyünde kaçak elektrikle mücadele yürüten saha ekibine saldırı düzenlendi. Kaçak elektrik kullanımını engellemek için köye giden ekiplere yapılan saldırıda, Dicle Elektrik saha ekibinden 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganlar, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Dicle Elektrik söz konusu şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elektrik sistemine zarar veren yoğun kaçak kullanımının enerji dağıtımın kesintisiz sürmesinin önündeki en büyük engel olduğunu belirten Dicle Elektrik, "Adil tüketim için görevinin başında olan çalışanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamu hizmeti yürüten personelimize yönelik bu saldırı aynı zamanda hukuka, devlete ve adil hizmet anlayışına da yapılmıştır. Bu saldırgan yaklaşımlar karşısında asla geri adım atmayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Bölgede elektrik altyapısının modernize edilmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması için yüksek yatırımlar yapan Dicle Elektrik, 2025 yılı için Şırnak'a toplam 1 milyar 80 milyon TL tutarında yeni yatırım planladığını duyurmuştu. 2013 yılındaki özelleşme sürecinden bu yana Şırnak'a yapılan toplam yatırım tutarının ise yaklaşık 5.5 milyar TL'yi aştığı biliniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Dicle, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçak Elektrik Mücadelesine Saldırı - Son Dakika

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