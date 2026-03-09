Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 14 Tutuklama

Şırnak'ta son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 kişiden 14'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 - 8 Mart tarihlerinde 103 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 515 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 33 adet tabanca, 100 adet tabanca mühimmatı, 66 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca namlusu, 2 adet tabanca kabzası, 180 litre kaçak akaryakıt, 22 adet cep telefonu, 22 bin 314 adet bandrolsüz sigara, 203 adet elektronik sigara ve likiti, 30 kilo nargile tütünü, 2 bin 145 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 974 adet muhtelif tekstil malzemesi, 561 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 178 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele ele geçirildi. Operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 45 bin 517 lira olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 103 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan UYAP ve KİHBİ'den(kaçakçılık istihbarat, harekat ve bilgi toplama)haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheli JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında hakkında kesinleşmiş 26 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli ile birlikte haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan toplam 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK