Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu

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Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde 2 uyuşturucu 9 kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda; ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 94 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 25 adet kulaklık, 5 bin 653 adet bandrolsüz sigara, 124 adet elektronik sigara, 23 adet inşaat malzemesi, 10 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK