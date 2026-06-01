Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 22 Gözaltı

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mayıs tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 3,57 gram esrar, 1,02 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy, 64 bin 400 adet kaçak sigara, 20 kilogram kaçak çay, 19 adet cep telefonu, 21 adet elektronik sigara, 16 litre kaçak alkol, 922 adet emtia (ayakkabı, termos, kozmetik malzemesi, elektronik ürün vs.) ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olduğu öğrenilirken, 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK