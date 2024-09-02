Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 bin 463 paket sigara, 95 adet puro, 28 adet cep telefonu, 59 kilogram nargile tütünü, 51 adet elektronik sigara, 8 adet emtia, 10 adet elektronik sigara tütünü, 6 adet sahte pasaport, 7,12 gram metamfetamin, 1,75 gram esrar, 3,13 gram eroin, 2 adet bong ele geçirildi.
Operasyonlarda 52 kişinin yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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