Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin 463 paket sigara, 95 puro, 28 cep telefonu, 59 kilogram nargile tütünü, 51 elektronik sigara ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

02.09.2024 17:08
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 bin 463 paket sigara, 95 adet puro, 28 adet cep telefonu, 59 kilogram nargile tütünü, 51 adet elektronik sigara, 8 adet emtia, 10 adet elektronik sigara tütünü, 6 adet sahte pasaport, 7,12 gram metamfetamin, 1,75 gram esrar, 3,13 gram eroin, 2 adet bong ele geçirildi.

Operasyonlarda 52 kişinin yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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