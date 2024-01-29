Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken, 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda; 0,17 gram eroin maddesi, 3 adet bong, 16 bin 164 paket sigara, 3 bin 258 adet fişek, bin 648 adet emtia, 241 adet elektronik sigara, 113 adet şarjör, 108 adet silah parçası, 50 adet puro, 43 adet cep telefonu, 41 kilogram çay ve 30 adet tabanca ele geçirildi.

13 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 41 şüpheli asayiş suçlarından, 1 şüpheli terör suçundan ve 1 şahıs kayıp şahıs olmak üzere toplam 56 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.