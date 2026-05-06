Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 11 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

06.05.2026 02:37
Jandarma, Şırnak'ta 1 haftada 11 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirip, 146 şüpheliyi işlem yaptı.

Şırnak'ta jandarmanın bir haftalık operasyonlarında 11 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi, 146 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve narkotik suçlara yönelik yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 146 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin saha çalışmaları kapsamında kent genelinde 97 kaçakçılık ve 46 narkotik suç olayı olmak üzere toplam 143 ayrı olaya müdahale edildi. Şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda çok sayıda yasa dışı ürün bulundu.

Gerçekleştirilen aramalarda 4 adet sentetik ecza, 79 cep telefonu, 24 bin 251 adet bandrolsüz sigara ile bin 79 elektronik sigara ve likiti, 13 kilogram nargile tütünü, 594 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 892 tekstil ürünü, 603 kozmetik ve süs eşyası ile 461 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 48 bin 450 lira olarak hesaplandı.

Operasyonlar kapsamında toplam 146 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Şırnak, Son Dakika

