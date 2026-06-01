Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 62 Gözaltı
Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 62 Gözaltı

01.06.2026 16:38
Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı, kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta bir haftada yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 62 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mayıs tarihlerinde kent merkezi ve 6 ilçesinde asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. 62 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet dedektör, 154 adet cep telefonu, 12 bin 705 adet bandrolsüz sigara, 985 elektronik sigara ve likitti, 49 kilo nargile tütünü, 196 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 60 adet muhtelif tekstil malzemesi, 20 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 265 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 731 bin 450 lira olduğu öğrenildi. 62 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Şırnak, Suç, Son Dakika

