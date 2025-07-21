Şırnak\'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 9.9 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta 23 ayrı kaçakçılık ve narkotik suç olayına müdahale eden ekipler, 9.9 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen istihbari çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, 23 ayrı kaçakçılık ve narkotik suç olayına müdahale edildi. Toplam 26 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 934 bin 465 TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda; 14 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 325 adet bandrolsüz sigara, 94 adet elektronik sigara, 200 adet elektronik sigara likiti, 16 kilogram çay, 18 kilogram nargile tütünü, 25 adet cep telefonu, bin 45 adet gözlük, 80 adet güneş gözlüğü, 52 çift ayakkabı, 24 adet şemsiye, 89 adet termos, bin 911 adet oyuncak, 53 adet çeşitli elektronik eşya, bin 135 adet muhtelif inşaat malzemesi, 214 adet kozmetik ürün, 8 adet yedek parça ve 4 adet kaynak makinesi ele geçirildi.

Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmak istenen malzemelerle ilgili 26 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK