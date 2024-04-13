Kadını taciz ettiği iddia edilen kamu görevlisiyle ilgili karar verildi

Aslan Yiğit:

uzman çavuşlar fazla havalandı fazla yüz verildi işde sonuç

208 79 Yanıtla

mesut uluç: 300 bin uzman çavuş var içlerinden elbette çürük elma çıkar.sanki bütün meslek gruplarının hepsi dürüst.senin soy adını taşıyan akrabalarından yok mu çürük elma ? bu senin çürük olduğun anlamına gelir mi ? 245 32

Sahin Erdoğan: senin sıkıntın varki beş barmagin beşi bir mi insan olarak yargilayin kişilik olrak bence herkezi bir kefeye koymayin 68 5