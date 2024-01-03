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Şırnak'ta Kaybolan Koyunları Ararken Uçuruma Düşen Çoban Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaybolan Koyunları Ararken Uçuruma Düşen Çoban Helikopterle Kurtarıldı

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş, kaybolan koyunlarını aramak için dağlık bölgeye gitti. Kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralanan Göktaş, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şırnak\'ta Kaybolan Koyunları Ararken Uçuruma Düşen Çoban Helikopterle Kurtarıldı
03.01.2024 - 18:12,
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Şırnak'ta kaybolan koyunlarını aramaya çıktığı esnada kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde çobanlık yapan Sait Göktaş (30), kaybolan hayvanlarını aramak için dağlık bölgeye gitti. Göktaş, sarp kayalıkların bulunduğu alanda yürürken, kayalıklardan 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. Ağır yaralanan Göktaş, telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 kilometre yürüyerek bulunduğu yeri tespit ettikleri Göktaş'ı sedyeyle yukarı çıkarmak mümkün olmayınca da helikopter desteği istedi. Bunun üzerine bölgeye Şırnak İl Jandarma askeri helikopteri geldi. Helikopterden sarkıtılan halata sedye bağlanıp yukarı çekildi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Göktaş, helikopterle Şırnak İl Jandarma Komutanlığına getirildi, buradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaybolan Koyunları Ararken Uçuruma Düşen Çoban Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaybolan Koyunları Ararken Uçuruma Düşen Çoban Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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