Şırnak'ta kayıp vatandaş arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta kayıp vatandaş arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor

Şırnak\'ta kayıp vatandaş arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor

Şırnak'ın Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir'i bulmak için güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince üçüncü gününde arama çalışması yürütülüyor. Bilir'in ot toplamak için yaylaya gittiği sabah eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. AFAD, Jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerin katılımıyla yapılan çalışmalarda drone, helikopter ve iz arama köpekleri kullanılıyor. Şırnak Valisi Cevdet Atay da kayıp vatandaşın bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

09.05.2024 10:21
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Şırnak'ın Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir'i bulmak için güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince arama çalışması üçüncü gününde yürütülüyor.

7 Mayıs'ta sabah ot toplamak için yaylaya giden Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, Bilir'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar; AFAD, Jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerin de katılımı ile drone, helikopter ve iz arama köpekleri ile üçüncü gününde sürüyor.

Dün, Şırnak Valisi Cevdet Atay, kayıp vatandaşın bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verip çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi almıştı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta kayıp vatandaş arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kayıp vatandaş arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor - Son Dakika
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